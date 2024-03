Tovuz rayonunda ölümlə nəticələnnə yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Tovuz rayonu Düz Cırdaxan kənd sakini Firuz Qocayev idarə etdiyi "Toyota Corolla" markalı avtomobillə H.Əliyev prospektində hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən piyada, Tovuz rayonu Abulbəyli kənd sakini, 1978-ci il təvəllüdlü Abdullayeva Almaz Kamal qızını vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı Tovuz rayon Polis Şöbəsində cinayət işi başlanıb.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

