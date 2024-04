Avarçəkənimiz Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya qazandı

Akademik avarçəkmə üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Diana Dımçenko "Paris-2024" Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançı buna Macarıstanın Seqed şəhərində təşkil edilən Avropa Olimpiya Təsnifat reqatasında nail olub.

O, yarımfinalda finişə hamıdan tez çatıb. Diana 2000 metr məsafəyə yürüşdə gərgin mübarizənin sonunda ukraynalı rəqibini qabaqlayaraq birinci olub (07:40.67/07:40.67). Bu nəticə ilə avarçəkənimiz əsas final olan A finalına vəsiqə əldə edib. Reqlamentə əsasən, A finalında yarışı ilk üçlükdə başa vuran idmançılara olimpiada lisenziyası verilib. Diana Dımçenko vəzifənin öhdəsindən gələrək Fransanın paytaxtına lisenziyanı təmin edib.

Yığma üzvü A finalında 2-ci olub.

Qeyd edək ki, sonuncu dəfə Azərbaycan avarçəkmə idman növündə 2016-cı ildə Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində təşkil edilən Yay Olimpiya Oyunlarında təmsil olunub.

