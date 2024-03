Qazaxıstanda güclü zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik”in Qazaxıstan bürosu məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələnin maqnitudası 5,2 olub.

Zəlzələnin episentri Almatıdan 37 km aralı olub, zələzlə şəhərdə hiss olunub, Türküstan vilayətində körpü dağılıb.

Ölən və xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Hazırda şəhərdə həyəcan siqnalı işə düşüb.

