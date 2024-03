Bakıda Xəqani bağının (keçmiş adı ilə Molokan bağı) ətrafı avtomobillər üçün bağlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, bağın ətrafında 3 fərqli istiqamətdən yollara maneələr yerləşdirilib.

Ərazidən görüntünü təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.