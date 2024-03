Qəfil qatarın qarşısına çıxan şəxs dünyasını dəyişdi

Bu gün saat 14:15 radələrində ADY-yə məxsus yol təmiri maşını(drezin) Xaçmaz stansiyasında hərəkətdə olarkən bir nəfər naməlum şəxs qəfil qatarın qarşısına çıxıb.

Metbuat.az bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları "QSC -yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, maşinist təcili tormozlama aparsa da, məsafə az olduğundan toqquşma qaçılmaz olub və həmin şəxs hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib.

ADY bir daha piyadaları yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, qəflətən qatarın yoluna çıxmamağa çağırır.

