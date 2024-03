UEFA Çempionlar Liqasının reqlamenti dəyişdi

UEFA Çempionlar Liqasının 2024/2025 mövsümünün reqlamentində müəyyən dəyişikliklər edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qitə futbol qurumu məlumat yayıb.

Belə ki, növbəti mövsümdən UEFA reytinqində ilk 2 yerdə qərarlaşan ölkələrin çempionatını 5-ci pillədə başa vuran 2 komanda Çempionlar Liqasında oynamaq imkanı əldə edəcək.

Hazırda klub reytinqində ilk 2 yerin sahibi İtaliya və Almaniyadır. Cari gedişata əsasən 5-ci yerin sahibi İtaliya çempionatında "Roma", Almaniya çempionatında "Leyptsiq" klubudur. Bu komandalar "European Performance Spots" (Avropa göstərici dəyəri) adlanan siyahıda yer alacaq.

Ümumilikdə 36 klubun iştirak edəcəyi növbəti mövsümdən turnir qrup formatında deyil, liqa formatında təşkil olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.