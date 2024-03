Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin bərpası istiqamətində addımlar müzakirə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib.

"Bu barədə addımlar müzakirə edilir. Səfirliyin açılacağı tarix məlum deyil", - deyə o, qeyd edib.

Qeyd edək ki, ötən il yanvarın 27-də Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum olub.

Hadisə nəticəsində səfirliyin 1 əməkdaşı şəhid olub, iki əməkdaşı yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.