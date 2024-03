Alimlər dünyanın ən qədim meşəsini tapdıqlarını açıqlayıblar.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, meşə Somersetdə yüksək hündürlükdə olan qumdaşı qayalarında tapılıb.

Kembric və Kardiff Universitetlərinin tədqiqatçıları bildiriblər ki, onların tapıntıları dünyada məlum olan ən qədim ağaclardır.

Kalamopiton kimi tanınan ağaclar palma ağaclarına bənzəyir.



Seyranə Quliyeva / Mətbuat.az



