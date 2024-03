Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Qrant Şapps Kiyevə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında bildirib.

"Mən demokratik dünya üçün həyəcan təbili çalmaq məqsədilə Kiyevdəyəm - biz əmin olmalıyıq ki, Ukrayna bu müharibədə qalib gələcək".



