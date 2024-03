Şamaxı rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, Şamaxı sakini, 1977-ci il təvəllüdlü Dəmirov Ramin Vaqif oğlu özünü kəndirlə asaraq intihar edib. Hadisə yerinə rayonun hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşları cəlb olunub.

Meyit müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Pataloji Anatomiya Birliyinin Şamaxı rayon şöbəsinə aparılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

