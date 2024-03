2023-cü ildə Azərbaycanla Qazaxıstan arasında yükdaşımaların həcmi 1,5 dəfə artaraq 4,3 milyon ton təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Orta Dəhliz üzrə yükdaşımaların həcmi 65 faiz artaraq 2,8 milyon tona çatıb.

2023-cü ildə ticarət dövriyyəsinin həcmi 314 milyon təşkil edib.

İndiyə kimi Azərbaycan Qazaxıstana 211,4 milyon dollar, Qazaxıstan isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 114 milyon dollar investisiya yatırıb.

