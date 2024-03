Şuşaya qar yağıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Şuşa şəhərində səhər saatlarından başlayaraq yağan qar hazırda da davam edir.

Qarın hündürlüyü üç-dörd santimetrə çatıb. Qarlı hava şəraiti Şuşa rayonunun dağ yollarında avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaradıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.