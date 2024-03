Yaxın günlərdə xoş xəbər alacaq 5 BÜRC

Ulduzlar uğurunuzla uyğunlaşır, ona görə də bundan maksimum yararlanın.

Qarşınıza iddialı məqsədlər qoyun, risk alın və rahatlıq zonanızdan kənara çıxmaqdan qorxmayın. Bu, böyümək və üfüqlərinizi genişləndirmək vaxtıdır. Yolunuza gələn xoş xəbəri qəbul edin və bu firavanlıq və xoşbəxtlik dövründən həzz alın.

Metbuat.az lent.az-a istinadən ulduzların sizin üçün nə hazırladığını təqdim edir.

Qoç

Qoç, sizi əhəmiyyətli irəliləyişlər dövrü gözləyir. Məqsədləriniz üzərində çox çalışdınız; bu həftə, nəhayət zəhmətinizin bəhrəsini görməyə başlayacaqsınız. Siz yüksəliş, artım və ya yeni iş təklifi ala bilərsiniz.

Şəxsi həyatınızda evlilik təklifi ala bilərsiniz. Bu sizin üçün böyük sevinc və xoşbəxtlik vaxtıdır, ona görə də bundan həzz alın!

Buğa

Buğa, sizin üçün maliyyə bolluğu həftəsidir. İş yerində bonus və ya hətta miras ala bilərsiniz. Siz həmçinin lotereya qazana və ya sərmayənizdən əhəmiyyətli gəlir əldə edə bilərsiniz. Gələcəyiniz üçün pul yığmağa başlamaq və ya uzun müddətdir xəyal etdiyiniz bir şeyə pul xərcləmək üçün əla vaxtdır.

Bu həftə özünüzü inamlı və iddialı hiss edirsiniz, ona görə də öz biznesinizi qurmağa və ya işdə yeni bir problemlə üzləşməyə qərar verə bilərsiniz.

Əkizlər

Əkizlər, bu sizin üçün əla ünsiyyət həftəsidir. Özünüzü daha inamlı və ünsiyyətcil hiss edirsiniz və fikirlərinizi aydın və yığcam şəkildə ifadə edə bilirsiniz. Bu, sənayenizdəki insanlarla ünsiyyət qurmaq, yeni layihəyə başlamaq və ya iş yerində təqdimat keçirmək üçün əla vaxtdır.

Romantik tərəfdaş və ya dəyərli iş ortağı ola biləcək yeni biri ilə də tanış ola bilərsiniz. Şəxsi həyatınızda dostlarınız və ailənizlə vaxt keçirməkdən zövq alırsınız. Siz həmçinin tətilə gedə və ya unudulmaz həftə sonu keçirə bilərsiniz.

Xərçəng

Xərçəng, bu sizin üçün emosional şəfa həftəsidir. Nəhayət, keçmişi buraxıb həyatınıza davam edin. Özünüzü daha nikbin hiss edir və gələcəyə ümidlə baxırsınız. Emosional problemlərlə mübarizə aparırsınızsa, terapiyaya və ya məsləhətə başlamaq üçün əla vaxtdır.

Siz həmçinin köhnə dostlarınız və ya əlaqənizi itirdiyiniz ailə üzvlərinizlə yenidən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Romantik həyatınızda özünüzü daha inamlı və təhlükəsiz hiss edəcəksiniz. Uzunmüddətli tərəfdaş ola biləcək yeni biri ilə tanış ola bilərsiniz.

Şir

Şir, bu sizin üçün yaradıcı ifadə həftəsidir. Yeni bir şey yaratmaq üçün ilham və motivasiya hiss edirsiniz. Bu, rəsm, şeir və ya musiqi əsəri olsun, yeni bir layihəyə başlamaq üçün əla vaxtdır.

Siz həmçinin yaradıcı bir cəmiyyətə qoşula və ya kurs keçə bilərsiniz. Şəxsi həyatınızda özünüzü daha oynaq və kortəbii hiss edirsiniz. Spontan görüşə gedə və ya həftə sonu şəhərdən kənara çıxa bilərsiniz.

