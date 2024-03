Bakıda kişi kimyəvi maddə içərək ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonunda qeydə alınıb.

1987-ci il təvəllüdlü Sergey Dmitrakov yaşadığı evdə kimyəvi maddə içib. Bunun nəticəsində zəhərlənən kişi xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Sergey Dmitrakov ölüb.

Araşdırma aparılır.

