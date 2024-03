Bakıda azərbaycanlı Nuray Orucova ilə özbəkistanlı idmançı Diyor Khaydarovun toyu məclisi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlüyün toyunun təşkilatçısı Bakıdakı restoranların birində baş tutub.

Toy məclisində Xalq artistləri səhnə alıblar.

Məclisdən görüntüləri Sevda Sultan sosial media hesabında paylaşıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

