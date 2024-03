Məşhur ABŞ aktyoru Con Sena ötən gün baş tutan “Oskar” mükafatlandırma mərasiminə çılpaq qatılıb.

Metbuat.az bildirir ki, o, 96-cı Akademiya Mükafatlarının (Oskar) təqdimatında “Ən yaxşı kostyum dizaynı” mükafatının qalibi elan olunarkən səhnəyə gəlibvə hər kəsin təəccübünə səbəb olub.

Daha sonra aktyor qalibə mükafatı təqdim edib.

