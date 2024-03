62 yaşlı Rita Səmədova Azərbaycanın ən kök qadınıdır.

Metbuat.az bildirir ki, onun xəstəliyinin diaqnozunu qoymaq mümkün olmayıb. Hər şey övladlarını itirməyi ilə başlayıb. Hər iki övladının ölümündən sonra 6 il evdən çıxmayıb. İndi çıxmaq istəsə də, bacarmır. Çünki çəkisi 400 kiloqramdan artıqdır.

O, yerindən qalxa da bilmir. Baxıcısı həyat yoldaşıdır. Çarəsiz ailə TƏBİB-ə müraciət edib, amma müsbət cavab ala bilməyib.

Ətraflı İTV-nin sujetində:

