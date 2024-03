Azərbaycanda 65 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin keçirdiyi növbəti hərracda 6 lot üzrə 65 nəqliyyat vasitəsi satılıb.

Metbuat.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, hərrac rəqabətli olub. İlkin qiyməti 96 min manat olan 1 lot üzrə 60 nəqliyyat vasitəsi rəqabətli keçən hərracda 150 min manata satılıb. Start qiyməti 4 600 manat olan “Nazlifan” markalı nəqliyyat vasitəsi isə 6 800 manata özəlləşdirilib.

Hərracda satılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı ilə https://clck.ru/39Nxpb linki vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

Növbəti hərraclar 2, 9, 16 aprel tarixlərində keçiriləcək. Hərraclara 4 səhmdar cəmiyyətinin səhm paketi, 2 avadanlıq və 156 nəqliyyat vasitəsi çıxarılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.