Rumıniya Prezidenti Klaus Yohannis NATO-nun Baş katibi vəzifəsinə namizədliyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o brifinqdə bildirib ki, Rumıniya Prezidenti kimi əldə etdiyi təcrübəni nəzərə alaraq Alyansın, həm də Avropanın üzləşdiyi problemləri dərindən dərk edərək bu qərarı qəbul edib. O Rumıniya adından NATO-nun Baş katibi vəzifəsinə dair məsuliyyəti üzərinə götürdüyünü bildirib.

