UEFA Avropa Liqasının feysbuk səhifəsində “Qarabağ”ın hücumçusu Olavio Juninyonun "Bayer Leverkuzen"lə oyundakı performansı barədə paylaşım edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda "Juninyo “Bayer”lə qarşılaşmada şou göstərdi” qeyd olunub.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” "Bayer Leverkuzen"lə Bakıda 2:2 hesablı heç-heçə edib. Komandalar arasında cavab oyunu martın 14-də keçiriləcək.

