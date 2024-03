Neftçalada dəm qazından ölüm hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, martın 13-də 1970-ci il təvəllüdlü Məmmədov Elçin Kərim oğlu rayonun Ramazanlı kəndində yaşadığı evin hamamında yuyunarkən dəm qazından boğulub ölüb.

Faktla bağlı Neftçala rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

