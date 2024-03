Qarabağda yerləşən "Turşsu" bulağı Sovetlər dövründə turistlərin ən çox maraq göstərdiyi yerlərdən olub.

Metbuat.az bildirir ki, mineral su mənbəyi olan “Turşsu” bulağı Şuşa şəhərindən 17 kilometr cənub-qərbdə, Şuşa-Laçın yolundan bir qədər aralı, Zarıslı çayının sahilində, 1700 metr hündürlükdəki meşədən çıxır.



Turşsu kəndinin adı da həmin bulağın adı ilə bağlıdır. AzTV həmin bulaq barədə sujet hazırlayıb.

Həmin sujeti təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

