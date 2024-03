​"Bayer" oyundan əvvəl sosial media vasitəsilə "Qarabağ"a bu sirli mesajı ünvanladı - FOTO

"Bayer Leverkuzen" klubu "Qarabağ"la keçiriləcək oyundan əvvəl sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Oyun günü" başlığı ilə edilən paylaşımda hər iki klubun loqosu və leverkuzenli futbolçular yer alıblar. Fotoda əl çantası və onun üzərində Avroliqa Liqasının kubokunun əks olunması diqqət çəkib. Bununla "Bayer Leverkuzen"in çamadanını hazırladığını, həm “Qarabağ”ı keçəcəyi, həm də liqanın qalibi olacağı mesajını verib.

Qeyd edək ki, ki, Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin "Bayer" - "Qarabağ" oyunu bu gün Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək. Komandaların Tofiq Bəhramov adına Respblika Stadionunda keçirilən ilk görüşü 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.