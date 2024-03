"Qırmızı vərəqə səhv qərar idi" - Məşhur səhifə hakimi tənqid etdi / FOTO

Dünyaca məşhur futbol səhifəsi "Troll Football" “Bayer Leverkuzen” klubu barədə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda hakimlərin “Bayer Leverkuzen”ə dəstək olmasına diqqət çəkilib. "Bayer Leverkuzen"in köməyə ehtiyacı var və o an hakim" - paylaşımda deyilir.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" Almaniyada "Bayer 04"ə qarşı keçirdiyi UEFA Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab oyununda azlıqda qalıb.Elvin Cəfərquliyev 62-ci dəqiqədə birbaşa qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub. Bəzi futbol mütəxəssisləri həmin epizodda hakimin səhv qərar verdiyini irəli sürüblər. Hakim qırmızı vərəq göstərən zaman "Qarabağ” 1-0 hesabı ilə irəlidə olsa da, yekunda 2-3 hesabı ilə məğlub olub.

