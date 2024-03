​Novruz bayramına görə 7 gün iş olmayacaq - Tarixlər

Novruz Bayramı ilə əlaqədar 7 gün iş olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin “2024-cü il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında” qərarına əsasən, 2024-cü il martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz bayramı müəyyən edilib.

Əmək Məcəlləsinə əsasən, 23 və 24 mart şənbə və bazar günlərinə, yəni bayram günləri istirahət günlərinə təsadüf etdiyi üçün 25-və 26 mart da qeyri-iş günləri olacaq.

Beləliklə, Novruz Bayramı ilə əlaqədar ardıcıl 20, 21, 22, 23, 24, 25 və 26-sı mart tarixlərində iş olmayacaq.

