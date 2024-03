Ermənistana casusluq edən azərbaycanlıya bu qədər cəza verildi

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Ermənistan xüsusi xidmət orqanı ilə məxfi əməkdaşlıq etməkdə ittiham olunan Emil Məmmədovun məhkəmə prosesi başa çatıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hakim Siyavuş Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub.

Məhkəmənin hökmü ilə E.Məmmədov dövlətə xəyanətdə təqsirli bilinərək 17 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib.

Qeyd edək ki, E.Məmmədov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən keçirilən xüsusi əməliyyatla həbs edilib.

İstintaq zamanı verilmiş ittihama əsasən, E.Məmmədov Azərbaycanın suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyəti zərərinə düşmən xüsusi xidmət orqanının nümayəndələrinin tapşırıqlarını yerinə yetirib.

Məmmədovun onlara kömək etmək məqsədilə maddi maraq müqabilində üçüncü ölkə ərazisində Ermənistan xüsusi xidmət orqanının əməkdaşları ilə görüşüb məxfi əməkdaşlığa cəlb edilib, Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi zərərinə məlumatlar toplanması barədə tapşırıqlar alıb, tapşırıqların icrası istiqamətində fəaliyyət göstərib, Ermənistan xüsusi xidmət orqanının nümayəndələri ilə əlaqələrinin gizliliyinə və konspirasiya tələblərinə dair təlimatlandırıldığı qaydalara riayət etməklə Azərbaycanda təbii ehtiyatların istismarı, emalı və nəqli sahəsində fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər haqqında, bəzi dövlət orqanlarında işə qəbul qaydaları barədə və sair məlumatlar toplayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.