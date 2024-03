Donbas istiqamətində ukraynalıların döyüş sursatı tükənir və ruslar qərbə doğru itələməyə davam edərkən Ukrayna ordusu ikinci və üçüncü müdafiə xəttinə çəkilirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru Con Kirbi ABC-yə deyib.

Kirbi bildirib ki, Ukraynanın hərbi yardıma ehtiyacı var.

