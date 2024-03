Ağdam şəhərinin yeni görüntüsü yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kadrlarda 2022-ci ildə inşaasına başlanan “City Hotel Ağdam” mehmanxanasını görmək mümkündür. Hotelin inşası sürətlə davam edir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

