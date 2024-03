Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Çanaqqala zəfərinin 109-cu ildönümü münasibətilə Türkiyəni təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir "X"də paylaşım edib.

"Bu gün Türkiyə xalqının vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq salnaməsi sayılan Çanaqqala zəfərindən 109 il ötür. Bu tarixi zəfərin ildönümündə qardaş Türkiyəyə səmimi təbriklərimizi çatdırır, müstəqillik və inkişafının əbədi olmasını arzu edirik", - o bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.