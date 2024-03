Naxçıvan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu yaradılıb. İnstitut Naxçıvan Muxtar Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs statusunda fəaliyyət göstərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, institut Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin müavini Anar İbrahimovun 2024-cü il 18 mart tarixli “Naxçıvan Muxtar Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Fərmana əsasən yaradılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.