Avtobus sürücüsü qadın sərnişinə nömrə verməyə çalışdı - VİDEO

Paytaxtda fəaliyyət göstərən 60 nömrəli avtobusda sürücüsü nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən yaxınlıqda əyləşən qadın sərnişinə nömrəsini verməyə çalışıb. Bununla bağlı görüntülər paylaşılıb.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, "BUS TRANS" MMC-nin direktoru Qalib Salahov sözügedən video ilə bağlı açıqlama verib.

Qurum rəsmisi qeyd edib ki, həmin işçinin kimliyi müəyyən edilərək agentliyə dəvət edilib və onun barəsində inzibati cəza tədbiri görülüb:

"Həmin işçi Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) dəvət edilib. Biz onu inzibati qaydada cəzalandırmışıq. Əlavə nəsə də lazım olsa, biz onun barəsində tədbir görəcəyik. O sərnişinə qarşı çox sərt şəkildə hörmətsizlik və tərbiyəsizlik edib. Biz bunu şiddətli şəkildə qınayırıq, tənqid edirik və qəbul etmirik. Vətəndaş bu barədə şikayət etməkdə haqlıdır. Bu səbəblə də biz inzibati qaydada ona cəza tətbiq etmişik".

