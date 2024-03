Mövsümün sonunda “Real Madrid”ə keçəcəyi bildirilən Kilian Mbappe "Arsenal" azarkeşlərini məyus edəcək açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Arsenal"a transfer olma ehtimalı ilə bağlı sualı cavablandıran Mbappe bu ehtimalın qeyri-mümkün olduğunu ifadə edib. Məlumata görə, Mbappenin “Arsenal”a transfer olmaq istəməməsinin maraqlı səbəbi var. Mbappe London soyuq şəhər olduğu üçün “Arsenal”a transfer olmaq istəmir. "Ora çox soyuq olduğu üçün mümkün deyil" - Mbappe deyib.

