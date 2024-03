Pakistanda güclü zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

Məlumata görə, zəlzələ ölkənin qərbində - Nuşki şəhərindən 68 km şimal-qərbdə olub. Təkanlar 5,4 bal gücündə olub.

Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.



