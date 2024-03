Əfqanıstanın cənubunda, Pakistanla sərhədin yaxınlığında 6,0 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Altay-Sayan bölməsi məlumat yayıb.

Qeydə alınan zəlzələnin episentri Pakistanla sərhəddən təxminən 16 kilometr aralıda yerləşib.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

