Baş Prokurorluq jurnalistin anansının ölümü ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, martın 18-də 1967-ci il təvəllüdlü Bahar Qasımovanın Sabunçu rayonu ərazisində yerləşən “Stimul Hospital”da ölməsi faktı ilə bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, dünyasının dəyişən B.Qasımova jurnalist Fərahim Qasımovun anasıdır.

