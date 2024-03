Bayramdan sonra ilk dərs günü bu tarixdədir

Novruz bayramı ilə əlaqədar istirahət günlərindən sonra ilk dərs gününün vaxtı açıqlanıb.

Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İş və istirahət günlərinin yerlərinin dəyişdirilməsi haqqında” 9 dekabr 2023-cü il tarixli 447 nömrəli Qərarına əsasən, Novruz bayramından sonra 5 günlük qrafiklə işləyən təhsil müəssisələrində ilk iş günü 27 mart, 6 günlük qrafiklə işləyən müəssisələrdə isə ilk iş günü 26 mart tarixidir.

