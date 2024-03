Bu gün Türkiyə Mərkəzi Bankının (TMB) Pul siyasəti komitəsinin növbəti iclası keçirilib.

Metbuat.az quruma istinadən xəbər verir ki, iclasda uçot dərəcəsi 5 faiz bəndi artırılaraq 45 %-dan 50 %-ə qaldırılıb.

Xatırladaq ki, uçot dərəcəsi TMB-nin bu il yanvarın 25-də keçirilmiş iclasında 42,5 %-dan 45 %-ə çatdırılmışdı.

