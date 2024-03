Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı yeni açıqlaması ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor bu barədə “Rəngarəng səhər” verilişində danışıb. O deyib ki, artıq vəsiyyətini açıqlayıb:

“Heç vaxt heç kimdən minnət götürmədim. Evdə vəsiyyət etmişəm ki, öldüyüm gün məni götürüb birbaşa kəndimizə aparsınlar. Atamın yanında yer var, orada dəfn edin. Mən ancaq ata və anamın yanında rahatlıq tapa bilərəm”.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.