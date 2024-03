Sabiri oynayan aktyor bu məşhurun babası imiş - FOTO

Aparıcı Saleh Bağırov atası və babaları ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı o, instaqramda paylaşım edib.

“Sadıq Saleh Bağırov teatr və kino aktyoru olub. “O olmasın, bu olsun” filmində Mirzə Ələkbər Sabir rolunu canlandırıb. Pərviz Bağırov (Sadıq Saleh Bağırovun oğludur) aktyor və dublyaj ustası olub. Filmlərdəki bir sıra məşhur obrazları, məsələn, “Qərib cinlər diyarında” Qəribi, “Dədə Qorqud”da Turalı, “Babək”də Buğdayı və s. səsləndirib. Ramiz Bağırov (Sadıq Saleh Bağırovun oğludur) Azərbaycan Televiziyasının Ali dərəcəli səs rejissoru olub. Saleh Bağırov(Ramiz Bağırovun oğludur) teleaparıcıdır”, - deyə, bildirib.

