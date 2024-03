Moskvadakı "Crocus City Hall"da silahlı hücum qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, naməlum şəxslər "Piknik" qrupunun konsertindən əvvəl ətrafdakı şəxslərə atəş açıb. O avtomatdan atəş açmaqla yanaşı fişənglər atıb. Hadisə nəticəsində 12 nəfər ölüb, 35 nəfər yaralanıb. Hadisədə 3 silahlının iştirak etdiyi bildirilir.

