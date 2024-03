Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərindəki “Crocus City Hall” kompleksində baş verən silahlı hücum nəticəsində 40 nəfər ölüb, 130 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Telegram" kanalları kompleksin sahibi, Azərbaycanın Xalq artisti Emin Ağalarovun hadisə yerində olduğunu əks etdirən görüntülər yayıblar.

Fotoda Emin Ağalarovun təcili yardım maşınlarının yaxınlığında olduğu görünür.

