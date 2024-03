"Crocus City Hall"da atışma törədən 6 terrorçudan dördünün kimliyi məlum olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən bildirir ki, həmin şəxslər 37 yaşlı Nəsridinov Məhmədrəsul, 51 yaşlı İsmonov Rivojidin, 21 yaşlı Safolzoda Shoxinjonn və 29 yaşlı Nəzərov Rüstəmdir.

Onların hamısı Tacikistan vətəndaşıdır. Onlardan hansının saxlanıldığı hələlik məlum deyil.

