Bu xəstəliyi olanlar şokolad yeməlidir

Alimlər ürək-damar sağlamlığını dəstəkləmək üçün yeni yollar tapmağa davam edirlər. Çindən edilən son araşdırmalar maraqlı nəticə ilə diqqəti cəlb edir: tünd şokolad təkcə müalicəvi deyil, həm də hipertoniya ilə mübarizədə kömək edə bilər.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Shaoxinq və Zhuji Xalq Xəstəxanasının kardioloqlarından ibarət bir qrup tünd şokolad istehlakı ilə insult və infarkt üçün əsas risk faktoru olan əsas hipertoniya, xroniki yüksək qan təzyiqi inkişaf riskinin azalması arasında əlaqəni aşkar edən bir araşdırma aparıblar.

Əvvəllər tünd şokoladın tərkibindəki flavanoldan, o cümlədən iltihabı və koronar ürək xəstəliyi ilə əlaqəli amillərdən faydalana biləcəyinə dair bəzi sübutlar var idi. Bununla belə, Mendel randomizəsindən istifadə edən yeni tədqiqat, 64,945 avropalı əcdadın genetik məlumatlarına əsaslanaraq, tünd şokoladın müntəzəm istehlakı ilə hipertoniya riskinin azalması arasında xüsusi əlaqəni göstərən ilk tədqiqatdır.

