Çin təqviminə görə ən şanslı 4 bürc onlardır

Bürcdən əlavə, aya deyil, insanın doğum ilinə əsaslanan Çin ulduz falı da var. Ancaq orada da 12 heyvan var. Və onların bəzi nümayəndələri 2024-cü ildə yeni bir həyata başlamaq üçün şanslı olacaqlar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Çin Bürcləri hər biri müəyyən bir doğum ilinə uyğun gələn 12 heyvandır. 2024-cü ilin simvolu olan bəzi taxta əjdaha ziddiyyət təşkil edir və kiməsə həyatı yaxşılığa doğru dəyişdirmək imkanı verəcəkdir.

Dörd şanslı bürc bunlardır.

Siçovul ilində anadan olanlar: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Çin ulduz falındakı ilk və şanslı olanlara taxta əjdaha xoşbəxtlik və uğur bəxş edəcək. Onlar siçovul ilində doğulan insanlar olacaq. Düzdür, yeni tərzdə yaşamaq üçün köhnə vərdişlərdən əl çəkməli və sizi yerində saxlayan bütün münasibətlərə son qoymalısınız. Bunu etsəniz, 2024-cü ildə Əjdaha çoxdan gözlənilən xəyalları yerinə yetirə biləcəkdir.

Pələng ilində anadan olanlar: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Əjdaha ilindəki pələnglər də səhifəni çevirmək və istədikləri kimi sağalmaq üçün şanslı olacaqlar, amma nəticə vermədi. Ancaq bir şərtlə ki, onlar daha ağıllı olsunlar. Tələsik risklər və impulsivliklə bağlayın. 2024 əjdaha ili yaxınlarınızla münasibətlərinizi möhkəmləndirmək üçün əlverişli bir vaxt olacaq.

Dovşan ilində anadan olanlar: 1939, 1951, 1963, 1975, 1999, 2011

Keçmiş səhvləri düzəltmək və həyatı yenidən başlamaq üçün şanslı olan Çin ulduz falının digər nümayəndələri Dovşan ilində anadan olublar. 2024-cü ildə əjdaha süründürməçiliyi və tənbəlliyi dəf etmələri, hər şeyi təxirə salmağı dayandırmaları vacibdir. Yeni il müsbət dəyişikliklər üçün əlverişli vaxt olacaq. Yeni layihələrə başlayın və sağlamlığınızı artırın.

İlan ilində anadan olanlar: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

2024-cü ildə ilanlar manipulyasiya və nəzarət meylini aradan qaldırmağa qərar verərlərsə, yeni bir həyata başlaya biləcəklər. Çin təqviminə görə yanvar ayının sonunda gələn əjdahanın Yeni ili əlverişli bir vaxt olacaqdır. Bu, yeni münasibətlərə başlamaq və karyeranızdakı mövqeyinizi gücləndirmək üçün ən yaxşı dövrdür.

