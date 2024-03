Boliviyanın “Real Santa Cruz” komandasda forma geyinən kolumbiyalı futbolçu Gilyermo Beltran 24 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, o, məşq zamanı huşunu itirib. Dərhal xəstəxanaya çatdırılan Beltran ürəktutmasından dünyasını dəyişib.

