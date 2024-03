Arda Gülerin yeni transfer qiyməti açıqlandı

Xəbər verdiyimiz kimi “Transfermarkt” İspaniya La Liqasında çıxış edən ən dəyərli futbolçulardan ibarət 11-i açıqlamışdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, Arda Güler heyətdə yer almasa da, siyahıda yer alıb. “Transfermarkt”in açıqladığı yeni siyahıda ümumilikdə 20 futbolçu yer alıb. Arda Gülerin transfer qiyməti 15 milyon avro qeyd edilib. Bundan əvvəl açıqlanan siyahıda da Arda Gülerin transfer qiyməti 15 milyon avro idi. Qeyd edək ki, siyahının ilk 11-liyi belədir:

1- Cud Bellingem (Real Madrid): 180 milyon avro

2- Vinisius Junior (Real Madrid): 150 milyon avro

3- Rodriqo (Real Madrid): 100 milyon avro

4- Federiko Valverde (Real Madrid): 100 milyon avro

5- Eduardo Camavinga (Real Madrid): 90 milyon avro

6- Orelyen Tçuameni (Real Madrid): 90 milyon avro

7- Qavi (Barselona): 90 milyon avro

8- Pedri (Barselona): 80 milyon avro (Barselona)

9- Lamine Yamal (Barselona): 75 milyon avro

10- Ronald Araujo (Barselona): 70 milyon avro

11- Eder Militao (Real Madrid): 70 milyon avro

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.