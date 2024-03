Moskvada törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərdən 68-nin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, “Crocus City Hall” konsert zalında martın 22-də terror aktı törədilib. Son rəqəmlərə görə, hadisə 137 nəfərin ölümünə, 182 nəfərin yaralanmasına səbəb olub.

