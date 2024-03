Keçmiş məhkum bank kartından oğurluq etdi

Bakıda bank kartından oğurluq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, martın 22-də Bakı şəhər sakini olan bir nəfər bank kartını itirməsi və həmin kartdan 200 manat dəyərində alış-veriş edilməsi barədə Səbail Rayon Polis İdarəsinin 8-ci Polis Bölməsinə müraciət edib.

Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə oğurluq əməlində şühəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Niyaməddin Hüseynov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.