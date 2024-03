Əməkdar artist Lalə Məmmədovanın yeni fotosessiyası diqqət çəkib

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin açıq geyimi birmənalı qarşılanmayıb. Lalə Məmmədova dekolteli, açıq-saçıq paltarları ilə diqqət çəkib. Adətən qapalı geyinən sənətçinin açıq geyimi sosial mediada tənqid edilib.

