Tanınmış müğənni İlahə İbadova ikinci dəfə ailə qurmağa hazırlaşır.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı müğənni ATV-də yayımlanan "Rəngarəng səhər” verilişində danışıb. O, ikinci dəfə ailə quracağını və artıq üzüklərin taxıldığını bildirib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



